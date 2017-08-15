Святослав Гребенщиков: «Сочи» обязан выходить в плей-офф, иначе зачем вообще играть

Нападающий «Сочи» Святослав Гребенщиков в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении от Канады (1:5) на Турнире имени Пучкова.

– Как самочувствие после травмы?

– Нормально, уже ничего не беспокоит, не болит.



– Почему с канадцами получился такой счет?

– Счет действительно разгромный. Плохо сыграли, будем разбирать на видеоповторе.



– В команде не расстраиваются, что за два сбора не было одержано ни одной победы?

– Нет, чего расстраиваться? Есть время что-то исправить в игре, и уже в сезоне покажем совсем другую игру.



– Какие цели поставлены перед «Сочи» в новом сезоне КХЛ?

– Цели всегда самые высокие, иначе смысла нет выходить на лед.



– Выход в плей-офф?

– Это даже не обсуждается, в плей-офф надо обязательно выходить, иначе зачем тогда играть вообще, – сказал Гребенщиков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная Канады обыграла «Сочи» со счетом 5:1.

У канадцев дубль оформил Бек Тэйлор. По шайбе забросили Шон Коллинз, Джонатан Матсумото и Джейкоб Микфликер. У сочинцев отличился Илья Хохлов.

Турнир проходит в Петербурге с 14 по 17 августа. В нем принимают участие СКА, «СКА-Нева», сборная Канады, «Сочи», «Северсталь» и «Йокерит».