Экс-защитник «Анжи» Гасанов продолжит карьеру в «Тромсе»
Бывший защитник «Анжи» Шамиль Гасанов подписал контракт с «Тромсе», сообщается на официальном сайте норвежского клуба.
Соглашение с 24-летним игроком рассчитано до 1 декабря 2017 года с возможностью продления еще на три сезона.
В прошедшем сезоне Гасанов провел за «Анжи» 19 матчей в чемпионате России и отметился одним автоголом.
«Тромсе» в минувшем сезоне занял последнее, 16-е, место в чемпионате Норвегии и покинул класс сильнейших.
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