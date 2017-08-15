Экс-защитник «Анжи» Гасанов продолжит карьеру в «Тромсе»

Бывший защитник «Анжи» Шамиль Гасанов подписал контракт с «Тромсе», сообщается на официальном сайте норвежского клуба.

Соглашение с 24-летним игроком рассчитано до 1 декабря 2017 года с возможностью продления еще на три сезона.

В прошедшем сезоне Гасанов провел за «Анжи» 19 матчей в чемпионате России и отметился одним автоголом.

«Тромсе» в минувшем сезоне занял последнее, 16-е, место в чемпионате Норвегии и покинул класс сильнейших.