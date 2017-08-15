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Владимир Воробьев: Анисин пропустит месяц-полтора, первоначальный диагноз не оправдался

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев рассказал о травме форварда бело-голубых Михаила Анисина на Кубке мэра Москвы.

- Анисин пропустит месяц-полтора, у него серьезная травма, - рассказал Владимир Воробьев. – К сожалению, первоначальный диагноз, на который мы надеялись, не оправдался. А так мы на Михаила надеемся. Ждем, что он поправится и поможет нашей команде

Напомним, что Михаил Анисин получил травму плеча в первом матче «Динамо» с «Амуром».

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