Владимир Воробьев: Анисин пропустит месяц-полтора, первоначальный диагноз не оправдался

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев рассказал о травме форварда бело-голубых Михаила Анисина на Кубке мэра Москвы.

- Анисин пропустит месяц-полтора, у него серьезная травма, - рассказал Владимир Воробьев. – К сожалению, первоначальный диагноз, на который мы надеялись, не оправдался. А так мы на Михаила надеемся. Ждем, что он поправится и поможет нашей команде

Напомним, что Михаил Анисин получил травму плеча в первом матче «Динамо» с «Амуром».