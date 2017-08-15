Владимир Воробьев: Анисин пропустит месяц-полтора, первоначальный диагноз не оправдался
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев рассказал о
травме форварда бело-голубых Михаила Анисина на Кубке мэра Москвы.
- Анисин пропустит
месяц-полтора, у него серьезная травма, - рассказал Владимир Воробьев. – К
сожалению, первоначальный диагноз, на который мы надеялись, не оправдался. А
так мы на Михаила надеемся. Ждем, что он поправится и поможет нашей команде
Напомним, что Михаил Анисин
получил травму плеча в первом матче «Динамо» с «Амуром».
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