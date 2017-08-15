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Валерий Белов: Новые легионеры «Витязя» - ребята опытные, жду, что они станут лидерами

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился своим мнением об иностранных новичках команды.

- Ребята, которые выступали за «Витязь» в прошлом году, очень хорошо себя проявили и заслужили контрактов в НХЛ, - заметил Валерий Белов. – Не думаю, что наших нынешних легионеров надо сравнивать с ними. Но ребята это все опытные. В своих клубах лидерами были. Многие и в сборной играли. Пока я доволен и их уровнем, и самоотдачей. А дальше – посмотрим. Надеюсь, что они и в «Витязе» будут на первом плане.

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