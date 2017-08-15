Московское «Динамо» планирует усилиться двумя нападающими под первое-второе звено

Советник генерального директора московского «Динамо» Рубен Бегунц сообщил, что московское «Динамо» планирует усилиться двумя иностранными нападающими.

Сегодня бело-голубые обыграли «Витязь» (4:3) в первом матче предсезонного Кубка мэра Москвы. На данный момент в «Динамо» играют три иностранных хоккеиста из пяти возможных - Дастин Бойд, Юусо Хиетанен и Мартиньш Карсумс.

«Мы ведем переговоры с несколькими кандидатами, есть и Северная Америка, и европейцы. По амплуа - нападающие. Суть переговоров я открывать не буду. Я думаю, четкий ответ у нас будет на следующей неделе. Естественно, это усиление под первое-второе звено», - сказал Бегунц.