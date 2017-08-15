Кецбая покинул пост главного тренера «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая покинул свой пост. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отметим, что на официальном сайте «Оренбурга» эта информация пока не подтверждается. Там указано, что Кецбая пропустит ближайший тур по семейным обстоятельствам, а заменит его в матче с «Луч-Энергией» Ильшат Айткулов.

«Оренбург» занимает 13-е место в ФНЛ, имея в активе 10 очков после восьми туров.