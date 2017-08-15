Яков Рылов: В матче с «Витязем» был момент, когда мы запаниковали

Защитник московского «Динамо» Яков Рылов прокомментировал победу над «Витязем» (4:3) в первом матче Кубка мэра Москвы.

- Начали мы этот поединок очень хорошо, - заявил Яков Рылов. – А потом сбавили, подстроились под их скорость. Потом у нас даже паника немножко была. В частности, у нашего звена. Но на это и нужны предсезонные турниры, чтобы выявлять такие ошибки. Будем их исправлять, чтоб не повторять в чемпионате. Будем добавлять.