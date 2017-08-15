Бранислав Иванович: «Зенит» ожидает серьезное противостояние с «Утрехтом»
Защитник «Зенита»
Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матчей против «Утрехта» в раунде
плей-офф квалификации Лиги Европы.
– Что
знаете об «Утрехте»? Что можете сказать о голландском чемпионате?
– Мы познакомились с соперником. Нас ожидает серьезное противостояние. Мы знаем, что в Голландии все играют в открытый футбол, все любят атаковать, так что нас ждет интересный матч.
– Изучали отдельно форвардов «Утрехта»?
Например, Дессерса?
– Да, мы считаем, что это самый опасный их футболист. У них есть еще два-три серьезных футболиста и они сильны именно командной игрой. Надеюсь, что у нас все получится.
– Крупные победы добавили команде
уверенности?
– Конечно, победы с большим счетом всегда придают уверенности команде. Мы упорно работаем, чтобы у нас получалось все то же самое в следующих матчах. Мы знаем, что каждая следующая игра будет тяжелее, что соперники настраиваются на нас. Если мы будем к этому готовы, сможем добиться хорошего результата, – приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».
Призывы убивать евреев и факты поприличнее о новом сопернике «Зенита» в Европе
Напомним, матч «Утрехт» – «Зенит» состоится 16 августа
в Нидерландах и начнется в 19:00. Ответная встреча пройдет 24 августа в
Петербурге.
В предыдущем раунде «Зенит» по сумме двух матчей обыграл израильскую «Бней Иегуду» (2:1), «Утрехт» за счет гостевого гола прошел польский «Лех» (0:0; 2:2).