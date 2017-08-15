Бранислав Иванович: «Зенит» ожидает серьезное противостояние с «Утрехтом»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матчей против «Утрехта» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

– Что знаете об «Утрехте»? Что можете сказать о голландском чемпионате?

– Мы познакомились с соперником. Нас ожидает серьезное противостояние. Мы знаем, что в Голландии все играют в открытый футбол, все любят атаковать, так что нас ждет интересный матч.



– Изучали отдельно форвардов «Утрехта»? Например, Дессерса?

– Да, мы считаем, что это самый опасный их футболист. У них есть еще два-три серьезных футболиста и они сильны именно командной игрой. Надеюсь, что у нас все получится.



– Крупные победы добавили команде уверенности?

– Конечно, победы с большим счетом всегда придают уверенности команде. Мы упорно работаем, чтобы у нас получалось все то же самое в следующих матчах. Мы знаем, что каждая следующая игра будет тяжелее, что соперники настраиваются на нас. Если мы будем к этому готовы, сможем добиться хорошего результата, – приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».

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Напомним, матч «Утрехт» – «Зенит» состоится 16 августа в Нидерландах и начнется в 19:00. Ответная встреча пройдет 24 августа в Петербурге.

В предыдущем раунде «Зенит» по сумме двух матчей обыграл израильскую «Бней Иегуду» (2:1), «Утрехт» за счет гостевого гола прошел польский «Лех» (0:0; 2:2).