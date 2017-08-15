Илья Геркус: «Локомотив» вряд ли готов бороться за чемпионство
Президент «Локомотива» Илья Геркус
считает, что команда пока не готова ставить задачу завоевать чемпионский титул.
«В среде болельщиков есть
такие настроения, и это здорово, потому что у них укрепляется вера в будущее
клуба, есть мечта. Но если кто-то из болельщиков считает, что мы первые
претенденты на чемпионство, то это опрометчиво. Едва ли мы готовы сейчас
реально ставить такую задачу.
Цель, как я уже говорил, – наигрывать молодежь и занять место
не ниже пятого. Понимаю, болельщикам хочется, чтобы мы навязали «Зениту» борьбу
за лидерство. Но давайте смотреть объективно – ресурсами мы скромнее, и на
данный момент нет условий, чтобы бросить вызов. Но это сегодня.
Мы выстраиваем стратегию таким образом, чтобы команда могла
через некоторое время претендовать на титул и достигать этого с помощью своих
классных игроков. Купить готовых звёзд мы не можем. Будем опираться на свои
силы, реально смотреть на вещи», - цитирует Геркуса газета «Гудок».
«Локомотив» занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 13 очков после шести туров.