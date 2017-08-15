Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рубен Бегунц: Вопрос по Терещенко на стадии обсуждения

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Советник генерального директора московского «Динамо» Рубен Бегунц прокомментировал ситуацию относительно будущего форварда Алексея Терещенко в московском «Динамо».

- Сейчас вопрос по Терещенко на стадии обсуждения. Он долечивается, идет процесс реабилитации. Когда он выйдет на свой уровень, тогда мы начнем обсуждение его будущего. Все зависит от того, что скажут врачи, - передает слова Бегунца «Р-Спорт».

Ранее «Динамо» обыграло «Витязь» (4:3) на Кубке мэра Москвы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Салават Юлаев» оказался сильнее «Адмирала» в матче на Кубок Республики БашкортостанХоккеисты «Салавата Юлаева» переиграли «Адмирал» на Кубке Республики Башкортостан со счетом 4:1.Защитник Вишневский подпишет однолетний контракт с «Северсталью»Защитник Виталий Вишневский в течение недели подпишет полноценный контракт с «Северсталью» на один год, сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.Илья Никулин: По отчеству ветеранов в раздевалке молодежь не зовет, но уважение естьКапитан московского «Динамо» Илья Никулин рассказал об атмосфере в обновившемся составе бело-голубых.Нападающий Соин стал игроком «Лады»Нападающий Сергей Соин подписал с «Ладой» полноценный односторонний контракт сроком на один год после пробного, сообщается на официальном сайте КХЛ.Илья Никулин: «Динамо» осталось поправить маленькие нюансы, и мы готовы к сезонуЗащитник московского «Динамо» Илья Никулин поделился ожиданиями от старта сезона.
Биатлон
Рикко Гросс: Весь тренировочный план рассчитан под Игры-2018
Футбол
ЦСКА не стал подписывать вратаря «Тамбова» Смирнова
Футбол
«Ювентус» вернулся к борьбе за Гарая со «Спартаком»
Футбол
Эрик тен Хаг: У «Утрехта» есть шанс в противостоянии с «Зенитом»
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Алексей Терещенко
Алексей Терещенковсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости