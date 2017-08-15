Рубен Бегунц: Вопрос по Терещенко на стадии обсуждения
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Советник генерального директора московского «Динамо» Рубен Бегунц прокомментировал ситуацию относительно будущего форварда Алексея Терещенко в московском «Динамо».
- Сейчас вопрос по Терещенко на стадии обсуждения. Он долечивается, идет процесс реабилитации. Когда он выйдет на свой уровень, тогда мы начнем обсуждение его будущего. Все зависит от того, что скажут врачи, - передает слова Бегунца «Р-Спорт».
Ранее «Динамо» обыграло «Витязь» (4:3) на Кубке мэра Москвы.
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