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Роберто Манчини: «Зенит» хочет победить, но «Утрехт» с этим так просто не согласится

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матчей против «Утрехта» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

– Каждый раз мы хотим, естественно, победить, но не уверен, что «Утрехт» с этим так просто согласится. Игра будет непростой, но ничего невозможного нет, так что я надеюсь на позитивный результат.

– Можете ли вы назвать «Утрехт» типичной голландской командой?
– Да, они играют в голландском стиле, а с командами из этой страны всегда непросто. Они, как и большинство голландских команд, играют в открытый футбол, много проводят времени в атаке. У них хорошо поставлена игра, сильный тренер, так что да – будет тяжело.

– Когда нам ждать появления Нобоа?
– Он наш футболист, правда, еще пока не готов на все сто процентов. Завтра мы посмотрим, включать ли его в состав. Изменения могут быть, поскольку мы проводим матчи каждые три дня.

– Все ли готовы выйти на поле? Насколько серьезной будет ротация?
– Все, кто приехали сюда, теоретически готовы сыграть. Посмотрим на их физическое состояние и оценим его после сегодняшней и завтрашней тренировок. Последнюю игру мы провели буквально 40 часов назад, так что состояние футболистов пока остается под вопросом, – приводит слова Мачини официальный сайт «Зенита».

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Напомним, матч «Утрехт» – «Зенит» состоится 16 августа в Нидерландах и начнется в 19:00. Ответная встреча пройдет 24 августа в Петербурге.

В предыдущем раунде «Зенит» по сумме двух матчей обыграл израильскую «Бней Иегуду» (2:1), «Утрехт» за счет гостевого гола прошел польский «Лех» (0:0; 2:2).

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