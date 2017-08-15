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Илья Геркус: Подавляющее большинство болельщиков поддержало переименование стадиона в «РЖД Арену»

Источник:  «Гудок»Комментарии

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как отнеслись болельщики команды к переименованию домашнего стадиона в «РЖД Арену».

«Переименование стадиона было приурочено к нашему профессиональному празднику. Для современного спорта это обычная практика: имя спонсора, а в нашем случае владельца, становится названием стадиона. 

Это обусловлено исторически. Начнём с того, что наша команда-прародитель, «Казанка», была создана в 1922 году при Московско-Казанской железной дороге. 

Современный стадион, как известно, был построен силами ОАО «РЖД» и на средства компании. Поэтому то, что он называется теперь «РЖД Арена», абсолютно правильно. Это показывает нашу связь с железными дорогами. Да и название красивое получилось.

Как отнеслись болельщики? Подавляющее большинство болельщиков высказались «за». Мы достаточно откровенно говорим с прессой и болельщиками об экономике клуба и спонсорах. И получаем понимание», - цитирует Геркуса газета «Гудок».

«Локомотив» занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 13 очков после шести туров.

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