Илья Геркус: Подавляющее большинство болельщиков поддержало переименование стадиона в «РЖД Арену»
Президент «Локомотива» Илья Геркус
рассказал, как отнеслись болельщики команды к переименованию домашнего стадиона
в «РЖД Арену».
«Переименование стадиона
было приурочено к нашему профессиональному празднику. Для современного спорта
это обычная практика: имя спонсора, а в нашем случае владельца, становится
названием стадиона.
Это обусловлено
исторически. Начнём с того, что наша команда-прародитель, «Казанка», была
создана в 1922 году при Московско-Казанской железной дороге.
Современный стадион, как
известно, был построен силами ОАО «РЖД» и на средства компании. Поэтому то, что
он называется теперь «РЖД Арена», абсолютно правильно. Это показывает нашу
связь с железными дорогами. Да и название красивое получилось.
Как отнеслись болельщики? Подавляющее
большинство болельщиков высказались «за». Мы достаточно откровенно говорим с
прессой и болельщиками об экономике клуба и спонсорах. И получаем понимание», -
цитирует Геркуса газета «Гудок».
«Локомотив» занимает третье место в
чемпионате России, имея в активе 13 очков после шести туров.