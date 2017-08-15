Илья Никулин: «Динамо» осталось поправить маленькие нюансы, и мы готовы к сезону

Защитник московского «Динамо» Илья Никулин поделился ожиданиями от старта сезона.

– Процесс освоения у нас происходит. Дискомфорта нет ни у нас, ни у молодых. Коллектив сплачивается.

Как первый матч «Динамо» на Кубке Мэра? Сегодня была победа над «Витязем», самое главное, играли против хорошо организованной команды. Нам осталось поправить маленькие нюансы, и мы готовы к сезону, – передает слова Никулина корреспондент «БИЗНЕС Online».

Ранее «Динамо» обыграло «Витязь» (4:3) на Кубке мэра Москвы.