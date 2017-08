ФК «ПСЖ» подписал киберфутболиста из Катара

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о подписании контракта с киберфутболистом Ахмедом «Aameghessib» Аль-Мегэшибом.

We want the best players from each region ! Qualified for @FIWC, please welcome @AaMeghessib from Qatar !



