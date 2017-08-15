Маурицио Сарри: «Наполи» представляет город, который достоин Лиги чемпионов

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча против «Ниццы». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Это игра, ценой которой является Лига чемпионов, и только. Не весь сезон. Мы представляем город, который достоин Лиги чемпионов. Мы хотим играть здесь. Мы хотим пробиться туда любой ценой.Похоже, что «Ницца» может очень опасно менять темп и создать нам проблемы, особенно учитывая то, что они уже начали сезон и выбили «Аякс», финалиста Лиги Европы, на предыдущей стадии.

В прошлом сезоне говорили, что «Ювентус» будет непросто с «Лионом» в Лиге чемпионов. Но «Ницца» набрала больше очков в чемпионате Франции. С ними будет очень сложно. Отсутствие Балотелли будет для них большой потерей. Что касается Снейдера, то он пока не играл за «Ниццу», и я не говорил бы о потере в данном случае.

У них есть Алассан Плеа, который напоминает мне Дефреля. Центральный полузащитник Жан Сери по уровню должен играть в топ-клубе», - цитирует Сарри Football Italia.

Матч «Наполи» - «Ницца» состоится 16 августа. Начало в 21:45 по Москве.