Илья Никулин: По отчеству ветеранов в раздевалке молодежь не зовет, но уважение есть

Капитан московского «Динамо» Илья Никулин рассказал об атмосфере в обновившемся составе бело-голубых.

- Команда продолжает сплачиваться и я думаю, что коллектив у нас получится очень хороший, - говорит Илья Никулин. – Ни молодые новички, ни ветераны не испытывают дискомфорта.

- Но юниоры ветеранов в раздевалке по отчеству называют?

- До этого не доходит, но уважение присутствует. То есть они нас уважают, а мы – их. Вот так у нас возрастные грани и стираются.