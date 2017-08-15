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Илья Никулин: По отчеству ветеранов в раздевалке молодежь не зовет, но уважение есть

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан московского «Динамо» Илья Никулин рассказал об атмосфере в обновившемся составе бело-голубых.

- Команда продолжает сплачиваться и я думаю, что коллектив у нас получится очень хороший, - говорит Илья Никулин. – Ни молодые новички, ни ветераны не испытывают дискомфорта.

- Но юниоры ветеранов в раздевалке по отчеству называют?
- До этого не доходит, но уважение присутствует. То есть они нас уважают, а мы – их. Вот так у нас возрастные грани и стираются.

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