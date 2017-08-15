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Лоренцо Инсинье: У «Ниццы» и без Балотелли и Снейдера есть отличные игроки

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился ожиданиями от матча против «Ниццы». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Отсутствие Снейдера и Балотелли? Даже без них у «Ниццы» есть отличные игроки. Не имеет значения, кто играет против нас. Мы должны показать свой футбол. Нам нужно быть осторожными, даже если у них нет громких имен. Если мы будем сосредоточенными все 90 минут, то можем создать им проблемы. Если же наша концентрация будет падать, то мы будем уже не столь опасны.

В прошлом сезоне мы играли в Лиге чемпионов против «Реала» и показали отличный футбол. Сейчас нам нужно провести два отличных матча, потому что мы хотим задержаться в Лиге чемпионов надолго. Когда мы проиграли «Атлетику» в квалификации Лиги чемпионов, это было большое разочарование, хоть мы потом и дошли до полуфинала Лиги Европы. Мы отдадим все, чтобы это не повторилось», - цитирует Инсинье Football Italia.

Матч «Наполи» - «Ницца» состоится 16 августа. Начало в 21:45 по Москве.

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