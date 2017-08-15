Лоренцо Инсинье: У «Ниццы» и без Балотелли и Снейдера есть отличные игроки
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье
поделился ожиданиями от матча против «Ниццы». Напомним, что командам предстоит
сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Отсутствие Снейдера и Балотелли?
Даже без них у «Ниццы» есть отличные игроки. Не имеет значения, кто играет
против нас. Мы должны показать свой футбол. Нам нужно быть осторожными, даже
если у них нет громких имен. Если мы будем сосредоточенными все 90 минут, то
можем создать им проблемы. Если же наша концентрация будет падать, то мы будем
уже не столь опасны.
В прошлом сезоне мы играли в Лиге
чемпионов против «Реала» и показали отличный футбол. Сейчас нам нужно провести
два отличных матча, потому что мы хотим задержаться в Лиге чемпионов надолго.
Когда мы проиграли «Атлетику» в квалификации Лиги чемпионов, это было большое
разочарование, хоть мы потом и дошли до полуфинала Лиги Европы. Мы отдадим все,
чтобы это не повторилось», - цитирует Инсинье Football Italia.
Матч «Наполи» - «Ницца» состоится 16
августа. Начало в 21:45 по Москве.