Защитник Вишневский подпишет однолетний контракт с «Северсталью»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Защитник Виталий Вишневский в течение недели подпишет полноценный контракт с «Северсталью» на один год, сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.
Чемпион мира 2009 года в составе сборной России Вишневский после сезона-2014/15 пропустил два года, не играя на профессиональном уровне.
Летом 37-летний защитник, отыгравший 552 матча в НХЛ за «Анахайм», «Атланту», «Нэшвилл» и «Нью-Джерси», подписал с «Северсталью» просмотровый контракт.
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