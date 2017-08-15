Защитник Вишневский подпишет однолетний контракт с «Северсталью»

Защитник Виталий Вишневский в течение недели подпишет полноценный контракт с «Северсталью» на один год, сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.

Чемпион мира 2009 года в составе сборной России Вишневский после сезона-2014/15 пропустил два года, не играя на профессиональном уровне.

Летом 37-летний защитник, отыгравший 552 матча в НХЛ за «Анахайм», «Атланту», «Нэшвилл» и «Нью-Джерси», подписал с «Северсталью» просмотровый контракт.





