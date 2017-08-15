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Штырков сразится с бывшим чемпионом Bellator в ноябре в Екатеринбурге

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Иван Штырков свой следующий поединок проведет в Екатеринбурге 11 ноября.

Его соперником станет бывший чемпион Bellator Кристиан Мпумбу. Бой тяжеловесов станет главным событием бойцовского вечера.

Напомним, Штырков за свою карьеру в ММА провел 11 поединков и во всех одержал победы, в том числе над Джеффом Монсоном, Рикко Родригесом, Антонио Силвой и Сатоши Ишии.

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Сергей Ващенко
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