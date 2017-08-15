Штырков сразится с бывшим чемпионом Bellator в ноябре в Екатеринбурге
Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Иван Штырков свой следующий поединок проведет в Екатеринбурге 11 ноября.
Его соперником станет бывший чемпион Bellator Кристиан Мпумбу. Бой тяжеловесов станет главным событием бойцовского вечера.
Напомним, Штырков за свою карьеру в ММА провел 11 поединков и во всех одержал победы, в том числе над Джеффом Монсоном, Рикко Родригесом, Антонио Силвой и Сатоши Ишии.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически