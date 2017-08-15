Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Кличко будет экспертом на бое между Мэйвезером и Макгрегором на немецком ТВ

Комментарии

Бывший чемпион мира в тяжелом весе украинец Владимир Кличко будет работать экспертом на немецком телеканале, который проведет трансляцию боя между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.

«Дорогие мои фанаты. Очень скоро, в ночь с 26 на 27 августа, в Лас-Вегасе состоится ожидаемый многими поединок Мэйвезер - Макгрегор. Я буду работать на этом поединке в качестве эксперта. Буду рад, если мои болельщики посмотрят этот бой», - цитирует Кличко Lastround.ru.

Поединок между знаменитым боксером Флойдом Мэйвезером и звездой ММА Конором Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дэвид Хэй опубликовал пародию на Конора Макгрегора (видео)Британский боксер Дэвид Хэй опубликовал видео-пародию на бойца смешанного стиля Конора Макгрегора на своей странице в инстаграм.Рэнди Кутюр: Макгрегор уронил Малиньяджи? Все очень подозрительноРэнди Кутюр: Макгрегор уронил Малиньяджи? Все очень подозрительноЭкс-чемпион UFC о скандале вокруг Конора Макгрегора и Пола Малиньяджи.Рой Джонс: Никакая тактика Макгрегора не выведет Мэйвезера из состояния равновесияЭкс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс поделился ожиданиями от предстоящего поединка между американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.Роберт Гарсия: Мой брат Майки сейчас побил бы Мэйвезера, а бой с Макгрегором – легкая прогулка для ФлойдаОтец и тренер американского боксера Майки Гарсии полагает, что его сын мог бы одержать победу над Флойдом Мэйвезером-младшим.Конор Макгрегор: Никогда не называл афроамериканцев обезьянами, а Мэйвезер переврал мои слова. Могу сравнить его с крысойИрландский боец ММА Конор Макгрегор назвал своего будущего оппонента боксера Флойда Мейвезера крысой и провокатором.
Футбол
ЦСКА назвал состав на матч с «Янг Бойз»
MMA
Штырков сразится с бывшим чемпионом Bellator в ноябре в Екатеринбурге
Футбол
Роберто Манчини: «Зенит» хочет победить, но «Утрехт» с этим так просто не согласится
Футбол
Илья Геркус: «Локомотив» вряд ли готов бороться за чемпионство
все новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
Владимир Кличко
Владимир Кличковсе новости