Владимир Кличко будет экспертом на бое между Мэйвезером и Макгрегором на немецком ТВ

Бывший чемпион мира в тяжелом весе украинец Владимир Кличко будет работать экспертом на немецком телеканале, который проведет трансляцию боя между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.

«Дорогие мои фанаты. Очень скоро, в ночь с 26 на 27 августа, в Лас-Вегасе состоится ожидаемый многими поединок Мэйвезер - Макгрегор. Я буду работать на этом поединке в качестве эксперта. Буду рад, если мои болельщики посмотрят этот бой», - цитирует Кличко Lastround.ru.

Поединок между знаменитым боксером Флойдом Мэйвезером и звездой ММА Конором Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.