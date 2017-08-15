«Карабах» обыграл «Копенгаген» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Азербайджанский «Карабах» дома взял верх над датским «Копенгагеном» (1:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Единственный мяч на 25-й минуте забил нападающий команды из Агдама Махир Мадатов.
Ответный матч пройдет в Дании 23 августа.
Матч
Карабах - Копенгаген - 1:0 (1:0)
Голы
Мадатов 25 (1:0).
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
15 августа 19:00, Стадион им. Тофика Бахрамова, Онлайн-трансляция
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