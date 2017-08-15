Селезнев близок к переходу в «Галатасарай»

Бывший форвард «Кубани», «Днепра» и донецкого «Шахтера» Евгений Селезнев может в ближайшее время стать игроком «Галатасарая». Об этом сообщают турецкие СМИ.

Как информирует FutbolArena, Селезнева хочет видеть в своей команде главный тренер Игор Тудор. Хорватский специалист в прошлом сезоне возглавлял «Карабюкспор», за который сейчас выступает украинец. Сообщается, что Селезнев договорился об условиях личного контракта, но клубы трансфер пока согласовали.

В текущем сезоне 32-летний Евгений Селезнев провел один матч за «Карабюкспор».