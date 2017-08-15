Селезнев близок к переходу в «Галатасарай»
Источник: Futbol ArenaКомментарии
Бывший форвард «Кубани», «Днепра» и донецкого «Шахтера»
Евгений Селезнев может в ближайшее время стать игроком «Галатасарая». Об этом
сообщают турецкие СМИ.
Как информирует FutbolArena, Селезнева хочет видеть в своей команде главный тренер Игор
Тудор. Хорватский специалист в прошлом сезоне возглавлял «Карабюкспор», за
который сейчас выступает украинец. Сообщается, что Селезнев договорился об
условиях личного контракта, но клубы трансфер пока согласовали.
В текущем сезоне 32-летний
Евгений Селезнев провел один матч за «Карабюкспор».
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