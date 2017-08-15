12-летний форвард дортмундской «Боруссии» отметился дублем в матче за 17-летних
Источник: ESPN FCКомментарии
В первом матче нового сезона чемпионата Германии среди команд до 17 лет 12-летний форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко оформил дубль. Об этом сообщает ESPN FC.
Как информирует издание, «Боруссия» обыграли сверстников из «Унтеррата» - 3:0. Мукоку, являющийся одним из самых талантливых футболистов академии дортмундцев, забил два гола во втором тайме.
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