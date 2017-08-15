12-летний форвард дортмундской «Боруссии» отметился дублем в матче за 17-летних

«Зенит» претендует на Эмре Мора из «Боруссии» Д Питерский «Зенит» претендует на приобретение крайнего форварда дортмундской «Боруссии» Эмре Мора, сообщает итальянский портал Tuttomerkatoweeb.

Шик отказался от перехода в «Боруссию» (Дортмунд) Форвард «Сампдории» Патрик Шик отказался от перехода в «Боруссию» (Дортмунд), сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

«Спартак» возглавляет гонку в борьбе за Луана Нападающий «Гремио» Луан Вийера остается трансферной целью московского «Спартака». Об этом сообщает Transfermarkt.

Дортмундская «Боруссия» готова отпустить французского полузащитника Усмана Дембеле в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

«Боруссия» поставила условия «Барселоне» по трансферу Дембеле Дортмундская «Боруссия» готова отпустить французского полузащитника Усмана Дембеле в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.