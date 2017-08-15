Алексей Марченко переходит в ЦСКА

Как стало известно обозревателю «Советского спорта», московский клуб подпишет еще одного сильного игрока.

Вчера «Торонто» выставил защитника Алексея Марченко на драфт отказов. Сегодня 25-летний хоккеист его прошел. Как объявил агент игрока Дэн Мильштейн, Марченко продолжит карьеру в России.

По нашей информации защитник подпишет трехлетний контракт с ЦСКА.

25-летний Марченко провел 121 матч в НХЛ, набрав 21 (4+17) очко. Он участвовал в чемпионате мира и Кубке мира в 2016 году.