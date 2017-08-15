Хачанов обыграл Шварцмана на старте турнира в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл аргентинца Диего Шварцмана в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 38 минут, - 6:1, 1:6, 6:3.

Хачанов сделал шесть эйсов, допустил семь двойных ошибок, выполнил брейка и проиграл три гейма на своей подаче.

В следующем раунде он встретится с итальянцем Томасом Фаббьяно.