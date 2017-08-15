Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хачанов обыграл Шварцмана на старте турнира в Цинциннати

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл аргентинца Диего Шварцмана в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 38 минут, - 6:1, 1:6, 6:3.

Хачанов сделал шесть эйсов, допустил семь двойных ошибок, выполнил брейка и проиграл три гейма на своей подаче.

В следующем раунде он встретится с итальянцем Томасом Фаббьяно.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Медведев проиграл Фоньини в первом круге турнира в ЦинциннатиРоссийский теннисист Даниил Медведев уступил представителю Италии Фабио Фоньини в первом круге турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати.21 августа Рафаэль Надаль станет первой ракеткой мираИспанский теннисист Рафаэль Надаль на следующей неделе впервые с 6 июля 2014 года займет первую строчку рейтинга ATP.Они могли бы выступать за Россию. Звезды, которые «зажигают» не для насОни могли бы выступать за Россию. Звезды, которые «зажигают» не для насПять потенциальных теннисных звезд с российскими корнями, но выступающих под флагами других стран.Зверев обыграл Федерера в финале турнира в МонреалеФинальный матч турнира АТР в Монреале (Канада) между немцем Александром Зверевым и швейцарцем Роджером Федерером завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Зверева.Рублев, Хачанов, Кравчук и Медведев - в составе сборной России на матч Кубка Дэвиса против ВенгрииАндрей Рублев, Карен Хачанов, Константин Кравчук и Даниил Медведев вошли в состав сборной России на матч Кубка Дэвиса против команды Венгрии, сообщил ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Футбол
ЦСКА назвал состав на матч с «Янг Бойз»
MMA
Штырков сразится с бывшим чемпионом Bellator в ноябре в Екатеринбурге
Футбол
Роберто Манчини: «Зенит» хочет победить, но «Утрехт» с этим так просто не согласится
Футбол
Илья Геркус: «Локомотив» вряд ли готов бороться за чемпионство
все новости
Диего Себастьян Шварцман
Диего Себастьян Шварцманвсе новости
Карен Хачанов
Карен Хачановвсе новости
ATP Tour
ATP Tour