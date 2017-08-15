Игорь Захаркин: Шведское звено «Авангарда» пока далеко от своей лучшей формы

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4) на мемориале Виктора Блинова.

– Впервые в межсезонье «Югра» пропустила четыре шайбы, причем все в первом периоде. Как это объяснить?

– Этому есть очень простое объяснение. Мы очень долго были без игровой практики, было видно, что ребята не точно находили свои позиции, были удаления. «Авангард» приехал только после турнира, они были в лучшей игровой форме, реализовали свои моменты. Со второго периода ребята начали лучше понимать свои игровые позиции, большая разница между тренировкой и матчем.

– Что скажете о шведской тройке омичей (Деннис Эверберг — Юхан Сундстрём — Андре Петерссон)?

– Я думаю, ребята далеки пока еще от своей лучшей формы. Видно, что они сыгранны. Особой остроты у них я не увидел, но это придет, - приводит слова Захаркина пресс-служба «Авангарда».