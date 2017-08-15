Большинство читателей «Советского спорта» считает, что ЦСКА одержит минимальную победу над «Янг Бойз»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» провел опрос
читателей по поводу результата первого матча квалификации Лиги чемпионов между «Янг
Бойз» и ЦСКА. Большинство верит в победу армейцев.
Больше всего голосов набрал вариант с
минимальной победой ЦСКА – 718 голосов. 188 человек считают, что ЦСКА победит с
разницей в два мяча, а 44 пользователя проголосовали за крупную победу
москвичей.
522 читателя проголосовали за
минимальную победу «Янг Бойз». 261 человек верит в победу швейцарцев в два
мяча, 94 – в их крупную победу. 523 проголосовали за результативную ничью, 98 –
за нулевую.
Матч начнется в 21:45 по Москве. «Советский
спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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