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Большинство читателей «Советского спорта» считает, что ЦСКА одержит минимальную победу над «Янг Бойз»

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» провел опрос читателей по поводу результата первого матча квалификации Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и ЦСКА. Большинство верит в победу армейцев.

Больше всего голосов набрал вариант с минимальной победой ЦСКА – 718 голосов. 188 человек считают, что ЦСКА победит с разницей в два мяча, а 44 пользователя проголосовали за крупную победу москвичей.

522 читателя проголосовали за минимальную победу «Янг Бойз». 261 человек верит в победу швейцарцев в два мяча, 94 – в их крупную победу. 523 проголосовали за результативную ничью, 98 – за нулевую.

Матч начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

Голосование: Как завершится матч «Янг Бойз» – ЦСКА?


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