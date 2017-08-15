«Карабах» обыграл «Копенгаген», Буффон, Месси и Роналду претендуют на приз УЕФА, Шарапова получила wild card на US Open. Главные новости дня

Азербайджанский «Карабах» дома взял верх над датским «Копенгагеном» (1:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Карабах» обыграл «Копенгаген» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Азербайджанский «Карабах» дома взял верх над датским «Копенгагеном» (1:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card для участия в основной сетке Открытого чемпионата США. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Шарапова получила wild card в основную сетку US Open Российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card для участия в основной сетке Открытого чемпионата США. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто недоволен своим положением в команде и хочет уйти. Об этом сообщают испанские СМИ.

Серхи Роберто хочет покинуть «Барселону» Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто недоволен своим положением в команде и хочет уйти. Об этом сообщают испанские СМИ.