«Карабах» обыграл «Копенгаген», Буффон, Месси и Роналду претендуют на приз УЕФА, Шарапова получила wild card на US Open. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет
краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.
1. «Карабах» обыграл «Копенгаген» в
первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
2. Мария Шарапова получила wild card в основную сетку US Open.
3. Фанаты «Барселоны» требуют отставки
президента клуба Жозепа Марии Бартомеу.
4. Тем временем «Барсу» хочет
покинуть Серхи Роберто.
5. Алексис Санчес ведет переговоры о переходе в «ПСЖ».
6. Джанлуиджи Буффон, Лионель Месси и Криштиану Роналду претендуют на приз лучшему футболисту года по версии УЕФА.
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преобразился Кокорин
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