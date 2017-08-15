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«Карабах» обыграл «Копенгаген», Буффон, Месси и Роналду претендуют на приз УЕФА, Шарапова получила wild card на US Open. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.

1. «Карабах» обыграл «Копенгаген» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

2. Мария Шарапова получила wild card в основную сетку US Open.

3. Фанаты «Барселоны» требуют отставки президента клуба Жозепа Марии Бартомеу.

4. Тем временем «Барсу» хочет покинуть Серхи Роберто.

5. Алексис Санчес ведет переговоры о переходе в «ПСЖ».

6. Джанлуиджи Буффон, Лионель Месси и Криштиану Роналду претендуют на приз лучшему футболисту года по версии УЕФА. 

Текст дня: Большая разница. Почему преобразился Кокорин


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