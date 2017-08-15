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Василий Березуцкий проведет 500-й матч в составе ЦСКА

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Защитник Василий Березуцкий выйдет в стартовом составе ЦСКА в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз».

Таким образом, 35-летний футболист проведет свой 500-й официальный матч в составе армейцев. Из них 356 пришлись на чемпионат России, 95 – на еврокубки, 48 – на Кубок и Суперкубок России и 1 – на Кубок премьер-лиги.

Добавим, что только два футболиста ЦСКА смогли преодолеть рубеж в 500 матчей - вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич.

Матч начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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