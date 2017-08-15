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Вихлянцева обыграла Векич на старте турнира в Цинциннати

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева обыграла хорватку Донну Векич в первом круге турнира в Цинциннати.

Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 3 минуты, - 6:3, 2:6, 6:3.

Вихлянцева выполнила пять подач на вылет, допустила шесть двойных ошибок, реализовала семь брейк-пойнтов из 14 и проиграла шесть геймов на своей подаче.

В следующем раунде она встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

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