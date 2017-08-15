Вихлянцева обыграла Векич на старте турнира в Цинциннати
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева обыграла хорватку Донну Векич в первом круге турнира в Цинциннати.
Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 3 минуты, - 6:3, 2:6, 6:3.
Вихлянцева выполнила пять подач на вылет, допустила шесть двойных ошибок, реализовала семь брейк-пойнтов из 14 и проиграла шесть геймов на своей подаче.
В следующем раунде она встретится с чешкой Каролиной Плишковой.
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