Вихлянцева обыграла Векич на старте турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева обыграла хорватку Донну Векич в первом круге турнира в Цинциннати.

Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 3 минуты, - 6:3, 2:6, 6:3.

Вихлянцева выполнила пять подач на вылет, допустила шесть двойных ошибок, реализовала семь брейк-пойнтов из 14 и проиграла шесть геймов на своей подаче.

В следующем раунде она встретится с чешкой Каролиной Плишковой.