Дочь Михаэля Шумахера стала чемпионкой мира по ковбойской выездке

Джина Мария Шумахер, дочь знаменитого немецкого автогонщика Михаэля Шумахера, завоевала титул чемпиона мира по ковбойской выездке.

Сообщается, что соревнования проходили в Живрене (Франция) на ранчо, которое принадлежит супруге Михаэля Шумахера и матери Джины Марии Коринне. На зрительских местах за Джину Марию также болели ее бойфренд, брат и дедушка. Для 20-летней дочери знаменитого спортсмена это первый чемпионский титул.

Напомним, что Шумахер все еще восстанавливается после тяжелой травмы, полученной после падения во время катания на горных лыжах 29 декабря 2013 года. Сын Михаэля Шумахера Мик Шумахер выступает в Формуле-3.