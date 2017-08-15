Ненад Эрич: «Астана» стала сильнее, чем в прошлом году, когда мы проиграли «Селтику»

Голкипер «Астаны» Ненад Эрич поделился ожиданиями от матча с «Селтиком». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

- Перед игрой с «Селтиком» у нас очень позитивная атмосфера в команде. Мы готовимся в рабочем режиме. «Селтик» - хорошая команда с прекрасными болельщиками. Завтрашняя игра будет тяжелой. Я думаю, что матч будет интересным. Мы будем стараться показать свой максимум и обеспечить хороший результат перед ответным матчем.

- Первый матч плей-офф Лиги чемпионов проводится на выезде. Это дает какое-либо преимущество для «Астаны»?

- Может быть. Однако я думаю, что первая игра ничего не решает. В ответном матче мы будем выступать перед нашими болельщиками. И думаю, что нам это поможет.

- Что Вы чувствуете, вернувшись на «Селтик Парк» спустя год?

- Жаль, что в прошлом году мы проиграли здесь. Мы смотрим вперед, и конечно же, очень приятно играть на таком стадионе при великолепных болельщиках. Завтра мы постараемся хорошо выступить.

- Стала ли «Астана» лучшей, чем в минувшем году?

- Я думаю, да, - цитирует Эрича KazFootball.kz.

Матч «Селтик» - «Астана» состоится 16 августа и начнется в 21:45 по Москве.