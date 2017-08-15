Ненад Эрич: «Астана» стала сильнее, чем в прошлом году, когда мы проиграли «Селтику»
Голкипер «Астаны» Ненад Эрич
поделился ожиданиями от матча с «Селтиком». Напомним, что командам предстоит
сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
- Перед игрой с «Селтиком»
у нас очень позитивная атмосфера в команде. Мы готовимся в рабочем
режиме. «Селтик» - хорошая команда с прекрасными болельщиками. Завтрашняя игра
будет тяжелой. Я думаю, что матч будет интересным. Мы будем стараться показать
свой максимум и обеспечить хороший результат перед ответным матчем.
- Первый матч плей-офф Лиги
чемпионов проводится на выезде. Это дает какое-либо преимущество для «Астаны»?
- Может быть. Однако я думаю, что первая игра ничего не
решает. В ответном матче мы будем выступать перед нашими болельщиками. И думаю,
что нам это поможет.
- Что Вы чувствуете,
вернувшись на «Селтик Парк» спустя год?
- Жаль, что в прошлом году мы проиграли здесь. Мы смотрим вперед,
и конечно же, очень приятно играть на таком стадионе при великолепных
болельщиках. Завтра мы постараемся хорошо выступить.
- Стала ли «Астана» лучшей,
чем в минувшем году?
- Я думаю, да, - цитирует Эрича KazFootball.kz.
Матч «Селтик» - «Астана» состоится 16 августа и начнется в 21:45 по Москве.
Матч
Место и дата
16 августа 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция