Станимир Стойлов: Деспотович точно не сыграет с «Селтиком», Аничич, возможно, восстановится
Главный тренер «Астаны»
Станимир Стойлов поделился ожиданиями от матча с «Селтиком». Напомним, что
командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Процесс подготовки идет нормально. В принципе,
все как всегда. Игроки полностью восстановлены. Знаем, что игра будет тяжелой.
Я думаю, что наша команда готова к матчу. Основную цель, команда выполнила (попадание в групповой этап еврокубка), а
сейчас, пожалуй, можно вкусить и десерт.
Стопроцентно Джордже
Деспотович не примет участие в матче. Насчет Марина Аничича, есть надежда, что
он восстановится. Но есть другой вопрос, сможет ли он сыграть или нет.
Честно говоря, я не хочу
затрагивать тему судейства. Отмечу, что по игре «Астана» была намного лучше в
домашней игре, а «Селтик» был лучше в ответном поединке в Глазго. Мы принимаем
судейские решения такими, какими они есть. Надеемся, что завтра мы будем
довольны работой бригады рефери.
Устроит любой результат,
но главное, чтобы мы в следующий четверг были на жеребьевке Лиги чемпионов», -
цитирует Стойлова KazFootball.kz.
Матч «Селтик» - «Астана» состоится 16 августа и начнется в 21:45 по Москве.
Матч
Место и дата
16 августа 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция