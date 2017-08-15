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Станимир Стойлов: Деспотович точно не сыграет с «Селтиком», Аничич, возможно, восстановится

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Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов поделился ожиданиями от матча с «Селтиком». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Процесс подготовки идет нормально. В принципе, все как всегда. Игроки полностью восстановлены. Знаем, что игра будет тяжелой. Я думаю, что наша команда готова к матчу. Основную цель, команда выполнила  (попадание в групповой этап еврокубка), а сейчас, пожалуй, можно вкусить и десерт.

Стопроцентно Джордже Деспотович не примет участие в матче. Насчет Марина Аничича, есть надежда, что он восстановится. Но есть другой вопрос, сможет ли он сыграть или нет.

Честно говоря, я не хочу затрагивать тему судейства. Отмечу, что по игре «Астана» была намного лучше в домашней игре, а «Селтик» был лучше в ответном поединке в Глазго. Мы принимаем судейские решения такими, какими они есть. Надеемся, что завтра мы будем довольны работой бригады рефери.

Устроит любой результат, но главное, чтобы мы в следующий четверг были на жеребьевке Лиги чемпионов», - цитирует Стойлова KazFootball.kz.

Матч «Селтик» - «Астана» состоится 16 августа и начнется в 21:45 по Москве.

Матч

Селтик - Астана

Место и дата

16 августа 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция


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