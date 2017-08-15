Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эркка Вестерлунд: Первая задача «Салавата» – это играть, как одна команда

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:1) в первом матче Кубка Республики Башкортостан.

– Конечно, то что мы выиграли, это хорошо. Первые десять минут мы сыграли хорошо, но потом стали часто ошибаться, отдавать шайбу сопернику и у них были хорошие моменты. Мы пытаемся многое менять в игре, но это не очень легко. Наша первая задача – это играть, как одна команда. Я очень доволен тем, где мы сейчас находимся.

– Кубалик сыграет на Кубке Республики Башкортостан?
– Он не сыграл в первом матче, но мы еще не решили по составу завтра. Сейчас пойдем в раздевалку и подумаем о составе, – передает слова Вестерлунда «БИЗНЕС Online».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Салават Юлаев» оказался сильнее «Адмирала» в матче на Кубок Республики БашкортостанХоккеисты «Салавата Юлаева» переиграли «Адмирал» на Кубке Республики Башкортостан со счетом 4:1.Денис Кокарев: В «Салавате» всем доволен, с нетерпением жду сезонаНападающий «Салавата Юлаева» Денис Кокарев поделился впечатлениями от встречи с болельщиками команды и рассказал о задачах уфимцев на предстоящий сезон.Максим Осипов: Надеюсь сыграть на Кубке БашкортостанаЗащитник «Салавата Юлаева» Максим Осипов прокомментировал свое возвращение в состав после травмы.Евгений Коротков: Игроки «Салавата» понимают, что от них требует ВестерлундФорвард «Салавата Юлаева» Евгений Коротков прокомментировал победу команды в Кубке губернатора Нижегородской области.Соин подписал контракт с «Ладой». Таблица переходов КХЛСоин подписал контракт с «Ладой». Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.
Футбол
Василий Березуцкий проведет 500-й матч в составе ЦСКА
Футбол
«Карабах» обыграл «Копенгаген» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Футбол
«Карабах» обыграл «Копенгаген», Буффон, Месси и Роналду претендуют на приз УЕФА, Шарапова получила wild card на US Open. Главные новости дня
Футбол
Большинство читателей «Советского спорта» считает, что ЦСКА одержит минимальную победу над «Янг Бойз»
все новости
Адмирал
Адмиралкалендарьстатистика
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Эркка Вестерлунд
Эркка Вестерлундвсе новости