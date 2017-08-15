Эркка Вестерлунд: Первая задача «Салавата» – это играть, как одна команда

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:1) в первом матче Кубка Республики Башкортостан.

– Конечно, то что мы выиграли, это хорошо. Первые десять минут мы сыграли хорошо, но потом стали часто ошибаться, отдавать шайбу сопернику и у них были хорошие моменты. Мы пытаемся многое менять в игре, но это не очень легко. Наша первая задача – это играть, как одна команда. Я очень доволен тем, где мы сейчас находимся.

– Кубалик сыграет на Кубке Республики Башкортостан?

– Он не сыграл в первом матче, но мы еще не решили по составу завтра. Сейчас пойдем в раздевалку и подумаем о составе, – передает слова Вестерлунда «БИЗНЕС Online».