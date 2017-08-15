Стале Сольбаккен: Не понравились последние 30 минут матча с «Карабахом»

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен поделился впечатлениями после матча против «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

- Помимо результата, что еще не понравилось?

- Последние 30 минут.

- Такой игры от «Карабаха» ждали?

Да. Первый час игра была равной. Потом «Карабах» играл лучше. Вратарь нас выручил. Плохой результат, но отыграться можно.

- Каковы шансы перед ответной встрече?

- «Карабах» – немного фаворит. Один гол дает сопернику хорошее преимущество. Но, если мы забьем, то преимущество будет у нас.

- Болельщики сегодня отработали планку Лиги чемпионов?

- Да. Поддержка у «Карабаха» была сильной. И команда ответила на эту поддержку, - цитирует Сольбаккена Azerisport.

Единственный мяч на 25-й минуте забил нападающий команды из Агдама Махир Мадатов. Ответный матч пройдет в Дании 23 августа.