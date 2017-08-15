Стале Сольбаккен: Не понравились последние 30 минут матча с «Карабахом»
Главный тренер «Копенгагена» Столе
Сольбаккен поделился впечатлениями после матча против «Карабаха» в раунде
плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.
- Помимо результата, что
еще не понравилось?
- Последние 30 минут.
- Такой игры от
«Карабаха» ждали?
Да. Первый час игра была равной. Потом «Карабах» играл лучше. Вратарь нас выручил. Плохой результат, но отыграться можно.
- Каковы шансы перед
ответной встрече?
- «Карабах» – немного фаворит. Один гол дает сопернику хорошее преимущество. Но, если мы забьем, то преимущество будет у нас.
- Болельщики сегодня
отработали планку Лиги чемпионов?
- Да. Поддержка у «Карабаха» была сильной. И команда ответила на эту поддержку, - цитирует Сольбаккена Azerisport.
Единственный мяч на 25-й минуте забил нападающий команды из Агдама Махир Мадатов. Ответный матч пройдет в Дании 23 августа.
Матч
Карабах - Копенгаген - 1:0 (1:0)
Голы
Мадатов 25 (1:0).
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
15 августа 19:00, Стадион им. Тофика Бахрамова, Онлайн-трансляция