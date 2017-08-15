Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стале Сольбаккен: Не понравились последние 30 минут матча с «Карабахом»

Источник:  Azerisport.comКомментарии

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен поделился впечатлениями после матча против «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

- Помимо результата, что еще не понравилось?
- Последние 30 минут.

- Такой игры от «Карабаха» ждали?
Да. Первый час игра была равной. Потом «Карабах» играл лучше. Вратарь нас выручил. Плохой результат, но отыграться можно.

- Каковы шансы перед ответной встрече?
- «Карабах» – немного фаворит. Один гол дает сопернику хорошее преимущество. Но, если мы забьем, то преимущество будет у нас.

- Болельщики сегодня отработали планку Лиги чемпионов?
- Да. Поддержка у «Карабаха» была сильной. И команда ответила на эту поддержку, - цитирует Сольбаккена Azerisport.

Единственный мяч на 25-й минуте забил нападающий команды из Агдама Махир Мадатов. Ответный матч пройдет в Дании 23 августа.

Матч

Карабах - Копенгаген - 1:0 (1:0)

Голы

Мадатов 25 (1:0).

Судья:

Паоло Тальявенто (Италия)

Место и дата

15 августа 19:00, Стадион им. Тофика Бахрамова, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гурбан Гурбанов: Шансы «Карабаха» и «Копенгагена» - 50 на 50Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями после матча против «Копенгагена» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.«Янг Бойз» – ЦСКА. Онлайн«Янг Бойз» – ЦСКА. ОнлайнВ первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов московский ЦСКА сыграет с швейцарской командой «Янг Бойз».Станимир Стойлов: Деспотович точно не сыграет с «Селтиком», Аничич, возможно, восстановитсяГлавный тренер «Астаны» Станимир Стойлов поделился ожиданиями от матча с «Селтиком». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.Ненад Эрич: «Астана» стала сильнее, чем в прошлом году, когда мы проиграли «Селтику»Голкипер «Астаны» Ненад Эрич поделился ожиданиями от матча с «Селтиком». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.Лига чемпионов. Плей-офф. ЦСКА – «Янг Бойз», «Ливерпуль» – «Хоффенхайм» и другие матчи. Онлайн15 августа состоятся первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2017/18.
Футбол
Василий Березуцкий проведет 500-й матч в составе ЦСКА
Футбол
«Карабах» обыграл «Копенгаген» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Футбол
«Карабах» обыграл «Копенгаген», Буффон, Месси и Роналду претендуют на приз УЕФА, Шарапова получила wild card на US Open. Главные новости дня
Футбол
Большинство читателей «Советского спорта» считает, что ЦСКА одержит минимальную победу над «Янг Бойз»
все новости
Карабах
Карабахкалендарьстатистика
Копенгаген
Копенгагенкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости