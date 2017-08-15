Гурбан Гурбанов: Шансы «Карабаха» и «Копенгагена» - 50 на 50
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями после матча против «Копенгагена» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
- Благодарю команду и
болельщиков. Отличная у нас была поддержка. «Копенгаген» – трудная команда.
Много сил потратили сегодня. Футболисты старались играть точно и без ошибок.
Неплохо закончилось. Хотя были еще шансы забить. Но это еще ничего. В ответной
игре будет сложнее. На своем поле датчане играют лучше. Теперь и мы знаем их
лучше. Постараемся и там добиться успеха.
- В чем причина того,
что вы провели всего одну замену, и ту на самой последней минуте?
- Все складывалось неплохо. Мы больше владели мячом, диктовали свои условия.
- Согласны, что
фаворитом ответной игры, как сказал, ваш коллега Стfле Сольбаккен, является «Карабах»?
- «Копенгаген» был готов и к такому результату. У них уже была похожая ситуация, в предыдущем раунде с македонским «Вардаром» (0:1, 4:1). Шансы 50 на 50, - цитирует Гурбанова Azerisport.
Единственный мяч на 25-й минуте забил нападающий команды из Агдама Махир Мадатов. Ответный матч пройдет в Дании 23 августа.
Матч
Карабах - Копенгаген - 1:0 (1:0)
Голы
Мадатов 25 (1:0).
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
15 августа 19:00, Стадион им. Тофика Бахрамова, Онлайн-трансляция