Гурбан Гурбанов: Шансы «Карабаха» и «Копенгагена» - 50 на 50

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями после матча против «Копенгагена» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

- Благодарю команду и болельщиков. Отличная у нас была поддержка. «Копенгаген» – трудная команда. Много сил потратили сегодня. Футболисты старались играть точно и без ошибок. Неплохо закончилось. Хотя были еще шансы забить. Но это еще ничего. В ответной игре будет сложнее. На своем поле датчане играют лучше. Теперь и мы знаем их лучше. Постараемся и там добиться успеха.

- В чем причина того, что вы провели всего одну замену, и ту на самой последней минуте?

- Все складывалось неплохо. Мы больше владели мячом, диктовали свои условия.

- Согласны, что фаворитом ответной игры, как сказал, ваш коллега Стfле Сольбаккен, является «Карабах»?

- «Копенгаген» был готов и к такому результату. У них уже была похожая ситуация, в предыдущем раунде с македонским «Вардаром» (0:1, 4:1). Шансы 50 на 50, - цитирует Гурбанова Azerisport.

Единственный мяч на 25-й минуте забил нападающий команды из Агдама Махир Мадатов. Ответный матч пройдет в Дании 23 августа.