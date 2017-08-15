Иньеста пропустит ответный матч за Суперкубок Испании против «Реала»
Источник: ФК «Барселона»Комментарии
Полузащитник «Барселоны» Андрес
Иньеста не примет участие в ответном матче за Суперкубок Испании против
мадридского «Реала». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что хавбек травмировал
мышцу правого бедра. Также пропустят матч из-за травмы Томас Вермален и Рафинья
Алькантара.
Напомним, что в первом матче «Реал»
победил в гостях со счетом 3:1. Ответный поединок из-за дисквалификации
пропустит форвард мадридцев Криштиану Роналду.
Матч «Реал» - «Барселона» состоится
16 августа и начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его
текстовую трансляцию.
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