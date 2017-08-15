Иньеста пропустит ответный матч за Суперкубок Испании против «Реала»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не примет участие в ответном матче за Суперкубок Испании против мадридского «Реала». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что хавбек травмировал мышцу правого бедра. Также пропустят матч из-за травмы Томас Вермален и Рафинья Алькантара.

Напомним, что в первом матче «Реал» победил в гостях со счетом 3:1. Ответный поединок из-за дисквалификации пропустит форвард мадридцев Криштиану Роналду.

Матч «Реал» - «Барселона» состоится 16 августа и начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.