Бектияр «fitch» Бахытов перешел в Gambit Esports

Организация Gambit Esports выкупила контракт Бектияра «fitch» Бахытова у киберспортивного клуба TENGRi.



Игрок пройдет трехмесячный испытательный срок, по итогам которого будет принято решение, останется ли он в основном составе. В команде Бахытов заменит Даниила «Zeus» Тесленко.



Состав Gambit Esports по CS:GO:



Бектияр «fitch» Бахытов

Абай «HObbit» Хасенов

Михаил «Dosia» Столяров

Даурен «AdreN» Кыстаубаев

Рустем «mou» Телепов



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