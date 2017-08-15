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Бектияр «fitch» Бахытов перешел в Gambit Esports

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Организация Gambit Esports выкупила контракт Бектияра «fitch» Бахытова у киберспортивного клуба TENGRi.

Игрок пройдет трехмесячный испытательный срок, по итогам которого будет принято решение, останется ли он в основном составе. В команде Бахытов заменит Даниила «Zeus» Тесленко.

Состав Gambit Esports по CS:GO:

Бектияр «fitch» Бахытов
Абай «HObbit» Хасенов
Михаил «Dosia» Столяров 
Даурен «AdreN» Кыстаубаев 
Рустем «mou» Телепов 

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