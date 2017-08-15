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«Эвертон» договорился о переходе Сигурдссона из «Суонси» за 45 миллионов фунтов

Источник:  BBCКомментарии

Полузащитник «Суонси» Гилфи Сигурдссон станет игроком «Эвертона». Об этом сообщают британские СМИ.

По информации ВВС, клубы договорились о трансфере. «Ириски» заплатят за исландского хавбека 45 миллионов фунтов. В среду футболист пройдет медобследование на «Гудисон парке».

В прошедшем сезоне 27-летний Гилфи Сигурдссон провел 40 матчей за «Суонси» и забил десять мячей при 13 голевых передачах.

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