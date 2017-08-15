ЦСКА на выезде обыграл «Янг Бойз» в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ благодаря курьезному автоголу на последней минуте

Московский ЦСКА в Швейцарии обыграл местный «Янг Бойз» в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Хозяева на протяжении всего матча атаковали больше, но поразить ворота Игоря Акинфеева так и не смогли. Единственный мяч был забит в компенсированное ко второму тайму время, причем курьезно. Защитник «Янг Бойз» Касим Нуху головой отдавал мяч своему вратарю, а в итоге перебросил его. Голкипер пытался догнать снаряд, но не успел - 0:1.

Ответный матч состоится в Москве 23 августа. Армейцам для выхода в групповой этап турнира нужно как минимум сыграть вничью.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.