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ЦСКА на выезде обыграл «Янг Бойз» в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ благодаря курьезному автоголу на последней минуте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский ЦСКА в Швейцарии обыграл местный «Янг Бойз» в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Хозяева на протяжении всего матча атаковали больше, но поразить ворота Игоря Акинфеева так и не смогли. Единственный мяч был забит в компенсированное ко второму тайму время, причем курьезно. Защитник «Янг Бойз» Касим Нуху головой отдавал мяч своему вратарю, а в итоге перебросил его. Голкипер пытался догнать снаряд, но не успел - 0:1.

Ответный матч состоится в Москве 23 августа. Армейцам для выхода в групповой этап турнира нужно как минимум сыграть вничью.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.

Матч

Янг Бойз - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Голы

Нуху 90 (0:1 - автогол).

Состав

Янг Бойз: фон Бальмоос, Мбабу, фон Берген, Бенито, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Фернандес, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов (Оланаре, 54 Натхо, 90)

Предупреждения:

Бертоне, 47; Саного, 56; фон Берген, 90 - Дзагоев, 33; Вернблум, 43; Щенников, 88

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция

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Сергей Ващенко
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