«Хоффенхайм» дома уступил «Ливерпулю»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Первый матч раунда плей-офф
квалификации Лиги чемпионов между «Хоффенхаймом» и «Ливерпулем» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ливерпуля».
На 35-й минуте счет в матче ударом со
штрафного открыл защитник «красных» Трент Александр-Арнольд. Удвоил результат
обводящим ударом в дальний угол Джеймс Милнер. После этого один мяч отыграл Марк Ут. Ответный матч состоится в «Ливерпуле»
23 августа.
Лига чемпионов
Квалификация
Раунд плей-офф
Первый матч
Матч
Хоффенхайм - Ливерпуль - 1:2 (0:1)
Голы
Александр-Арнольд 35 (0:1). Нортвейт 74 (0:2 - автогол). Ют 87 (1:2).
Незабитые пенальти
Крамарич (Хоффенхайм), 12
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
15 августа 21:45, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция
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