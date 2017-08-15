«Хоффенхайм» дома уступил «Ливерпулю»

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Хоффенхаймом» и «Ливерпулем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ливерпуля».

На 35-й минуте счет в матче ударом со штрафного открыл защитник «красных» Трент Александр-Арнольд. Удвоил результат обводящим ударом в дальний угол Джеймс Милнер. После этого один мяч отыграл Марк Ут. Ответный матч состоится в «Ливерпуле» 23 августа.

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