АПОЭЛ обыграл «Славию»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Первый матч раунда плей-офф
квалификации Лиги чемпионов между АПОЭЛом и «Славией» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу АПОЭЛа.
В составе победителей отличились Игор
де Камарго и Эсфатиос Алонефтис. Ответный матч состоится в Праге 23 августа.
Лига чемпионов
Квалификация
Раунд плей-офф
Первый матч
Матч
Голы
де Камарго 2 (1:0). Алонефтис 10 (2:0).
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
15 августа 21:45, ГСП, Онлайн-трансляция
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