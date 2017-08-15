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АПОЭЛ обыграл «Славию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между АПОЭЛом и «Славией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу АПОЭЛа.

В составе победителей отличились Игор де Камарго и Эсфатиос Алонефтис. Ответный матч состоится в Праге 23 августа.

Лига чемпионов

Квалификация

Раунд плей-офф

Первый матч

Матч

АПОЭЛ - Славия - 2:0 (2:0)

Голы

де Камарго 2 (1:0). Алонефтис 10 (2:0).

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

15 августа 21:45, ГСП, Онлайн-трансляция

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