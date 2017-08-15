«Халл» Слуцкого уступил «Вулверхэмптону» в третьем туре Чемпионшипа

Матч третьего тура английского Чемпионшипа между «Халл Сити» и «Вулверхэмптоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Вулверхэмптона».

В составе победителей отличились Рубен Невеш, Диого Жота и Нуа Дико. У «Халла» голы в активе Майкла Доусона и Дэвида Мэйлера.

«Вулверхэмптон» набрал девять очков и занимает второе место. У «Халла» четыре очка и седьмое место. Напомним, что «Халл» возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

В следующем туре «Халл» сыграет с «Куинз Парк Рейнджерс», а «Вулверхэмптон» - с «Кардиффом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

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3-й тур