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«Халл» Слуцкого уступил «Вулверхэмптону» в третьем туре Чемпионшипа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего тура английского Чемпионшипа между «Халл Сити» и «Вулверхэмптоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Вулверхэмптона».

В составе победителей отличились Рубен Невеш, Диого Жота и Нуа Дико. У «Халла» голы в активе Майкла Доусона и Дэвида Мэйлера.

«Вулверхэмптон» набрал девять очков и занимает второе место. У «Халла» четыре очка и седьмое место. Напомним, что «Халл» возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

В следующем туре «Халл» сыграет с «Куинз Парк Рейнджерс», а «Вулверхэмптон» - с «Кардиффом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионшип

3-й тур

Матч

Халл Сити - Вулверхэмптон - 2:3 (1:2)

Голы

Невеш 7 (0:1). Доусон 27 (1:1). Жота 43 (1:2). Мейлер 90 (2:2 - пен.). Дико 90 (2:3).

Состав

Халл Сити: МакГрегор, Кларк, Доусон, Айна, Эктор, Гросицки, Клукас, Хенриксен, Боуэн, Эрнандес (Мейлер, 87)

Вулверхэмптон: Радди, Сайсс, Догерти, Дуглас, Боли, Невеш, Коади, Жота (Беннетт, 86), Энобахаре (Кавалейру, 61), Миранда, Лео (Дико, 76)

Предупреждения:

Кэмпбелл, 70; Доусон, 90 - Сайсс, 50; Жота, 55; Невеш, 69; Кавалейру, 90

Место и дата

15 августа 21:45, Кингстон Коммуникейшн, Текстовая трансляция



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