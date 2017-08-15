«Халл» Слуцкого уступил «Вулверхэмптону» в третьем туре Чемпионшипа
Матч третьего тура английского
Чемпионшипа между «Халл Сити» и «Вулверхэмптоном» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Вулверхэмптона».
В составе победителей отличились
Рубен Невеш, Диого Жота и Нуа Дико. У «Халла» голы в активе Майкла Доусона и Дэвида Мэйлера.
«Вулверхэмптон» набрал девять очков и
занимает второе место. У «Халла» четыре очка и седьмое место. Напомним, что «Халл»
возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.
В следующем туре «Халл» сыграет с «Куинз
Парк Рейнджерс», а «Вулверхэмптон» - с «Кардиффом».
«Советский спорт» вел текстовую
трансляцию матча.
Чемпионшип
3-й тур
Матч
Халл Сити - Вулверхэмптон - 2:3 (1:2)
Голы
Невеш 7 (0:1). Доусон 27 (1:1). Жота 43 (1:2). Мейлер 90 (2:2 - пен.). Дико 90 (2:3).
Состав
Халл Сити: МакГрегор, Кларк, Доусон, Айна, Эктор, Гросицки, Клукас, Хенриксен, Боуэн, Эрнандес (Мейлер, 87)
Вулверхэмптон: Радди, Сайсс, Догерти, Дуглас, Боли, Невеш, Коади, Жота (Беннетт, 86), Энобахаре (Кавалейру, 61), Миранда, Лео (Дико, 76)
Предупреждения:
Кэмпбелл, 70; Доусон, 90 - Сайсс, 50; Жота, 55; Невеш, 69; Кавалейру, 90
Место и дата
15 августа 21:45, Кингстон Коммуникейшн, Текстовая трансляция