Виктор Гончаренко: Довольны победой, но понимаем, что будет ответный матч
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тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над командой «Янг
Бойз» (1:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
– Довольны победой, но понимаем, что есть ответный матч, —
приводит слова Гончаренко официальный сайт армейцев. – Нам надо подойти к нему
в максимально оптимальном состоянии. Нам пришлось во втором тайме очень тяжело.
У нас опытная защита, она выдержала давление, которое оказывал соперник. Не
получилось игры на встречных атаках, но большой объем работы проделан в опорной
зоне. Сейчас все мысли о восстановлении, чтобы хорошо подготовиться к «Уралу» и
ответной игре.
– Почему не
получилось в атаке?
– Масса причин, они на поверхности. Хорошо прессинговал «Янг Бойз», им привычно это искусственное поле. Можно ссылаться на то, что мы отдали больше сил со «Спартаком», причем скорее не физических, а эмоциональных. Много факторов.
– Как пообщались с
командой после матча?
– Очень спокойно. Мы понимаем, что это лишь 50 процентов от двухматчевого противостояния. Впереди еще 90 минут.
– Если бы матч
завершился вничью, вы были бы довольны результатом?
– Это рассуждения уровня песочницы. Он завершился так, как завершился.
– Замена Дзагоева – тактическая,
или он не готов на 90 минут?
– Почему не готов? Не забывайте, какой объем работы он недавно проделал.
– Судя по вашим
крикам в адрес Оланаре и его обратной замене, вы им недовольны?
– Конечно, он должен был больше помогать, располагаться ближе к полузащите. Учитывая, как эмоционально вел себя стадион, докричаться до него было невозможно.
– Что можете сказать
об игре Чалова?
– Можно кого-то критиковать, кого-то выделять, как Головина после прошлого матча. Но футбол – командный вид спорта. Нападающие зависимы от того, как мы доставляем им мяч.
– «Янг Бойз» давил
всю игру, а в итоге пропустил на 90-й минуте. Как называется то, что случилось?
– Это характер нашей команды. Парни сыграли много матчей, притерлись друг к другу, понимают, что любую игру можно развернуть, любую ситуацию можно перебороть. Еще раз отмечу – это характер нашей команды!
Матч
Голы
Нуху 90 (0:1 - автогол).
Состав
Янг Бойз: фон Бальмоос, Мбабу, фон Берген, Бенито, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Фернандес, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов (Оланаре, 54 Натхо, 90)
Предупреждения:
Бертоне, 47; Саного, 56; фон Берген, 90 - Дзагоев, 33; Вернблум, 43; Щенников, 88
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция