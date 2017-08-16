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Виктор Гончаренко: Довольны победой, но понимаем, что будет ответный матч

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над командой «Янг Бойз» (1:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

– Довольны победой, но понимаем, что есть ответный матч, — приводит слова Гончаренко официальный сайт армейцев. – Нам надо подойти к нему в максимально оптимальном состоянии. Нам пришлось во втором тайме очень тяжело. У нас опытная защита, она выдержала давление, которое оказывал соперник. Не получилось игры на встречных атаках, но большой объем работы проделан в опорной зоне. Сейчас все мысли о восстановлении, чтобы хорошо подготовиться к «Уралу» и ответной игре.

– Почему не получилось в атаке?
– Масса причин, они на поверхности. Хорошо прессинговал «Янг Бойз», им привычно это искусственное поле. Можно ссылаться на то, что мы отдали больше сил со «Спартаком», причем скорее не физических, а эмоциональных. Много факторов.

 Как пообщались с командой после матча?
– Очень спокойно. Мы понимаем, что это лишь 50 процентов от двухматчевого противостояния. Впереди еще 90 минут.

 Если бы матч завершился вничью, вы были бы довольны результатом?
– Это рассуждения уровня песочницы. Он завершился так, как завершился.

 Замена Дзагоева – тактическая, или он не готов на 90 минут?
– Почему не готов? Не забывайте, какой объем работы он недавно проделал.

 Судя по вашим крикам в адрес Оланаре и его обратной замене, вы им недовольны?
– Конечно, он должен был больше помогать, располагаться ближе к полузащите. Учитывая, как эмоционально вел себя стадион, докричаться до него было невозможно.

 Что можете сказать об игре Чалова?
– Можно кого-то критиковать, кого-то выделять, как Головина после прошлого матча. Но футбол – командный вид спорта. Нападающие зависимы от того, как мы доставляем им мяч.

 «Янг Бойз» давил всю игру, а в итоге пропустил на 90-й минуте. Как называется то, что случилось?
– Это характер нашей команды. Парни сыграли много матчей, притерлись друг к другу, понимают, что любую игру можно развернуть, любую ситуацию можно перебороть. Еще раз отмечу – это характер нашей команды!

Матч

Янг Бойз - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Голы

Нуху 90 (0:1 - автогол).

Состав

Янг Бойз: фон Бальмоос, Мбабу, фон Берген, Бенито, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Фернандес, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов (Оланаре, 54 Натхо, 90)

Предупреждения:

Бертоне, 47; Саного, 56; фон Берген, 90 - Дзагоев, 33; Вернблум, 43; Щенников, 88

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция

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