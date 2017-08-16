Адам Хюттер: Результат не соответствует качеству игры с ЦСКА
Главный тренер
команды «Янг Бойз» Адам Хюттер прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в
первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
– После сегодняшней игры шансы на победу в противостоянии,
конечно, упали, но это не значит, что мы проведем ответную игру менее
темпераментно, – приводит слова Хюттера ТАСС. – Результат не соответствует
качеству игры, который мы сегодня показали, мы показали хорошую игру, было
много шансов забить, но Акинфеев был очень хорош. Однако я как тренер все-таки
горжусь своей командой, ее игрой.
Акинфеев показал прекрасную игру. Плюс стратегия с пятью защитниками дала свои плоды. Что касается автогола: если была бы лучше коммуникация между игроком и вратарем, этого бы не произошло. Мы не хотели пропускать, но сейчас надо встать и идти дальше.
Матч
Голы
Нуху 90 (0:1 - автогол).
Состав
Янг Бойз: фон Бальмоос, Мбабу, фон Берген, Бенито, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Фернандес, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов (Оланаре, 54 Натхо, 90)
Предупреждения:
Бертоне, 47; Саного, 56; фон Берген, 90 - Дзагоев, 33; Вернблум, 43; Щенников, 88
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция