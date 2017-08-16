Адам Хюттер: Результат не соответствует качеству игры с ЦСКА

Главный тренер команды «Янг Бойз» Адам Хюттер прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

– После сегодняшней игры шансы на победу в противостоянии, конечно, упали, но это не значит, что мы проведем ответную игру менее темпераментно, – приводит слова Хюттера ТАСС. – Результат не соответствует качеству игры, который мы сегодня показали, мы показали хорошую игру, было много шансов забить, но Акинфеев был очень хорош. Однако я как тренер все-таки горжусь своей командой, ее игрой.

Акинфеев показал прекрасную игру. Плюс стратегия с пятью защитниками дала свои плоды. Что касается автогола: если была бы лучше коммуникация между игроком и вратарем, этого бы не произошло. Мы не хотели пропускать, но сейчас надо встать и идти дальше.