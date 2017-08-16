Ванек стал автором лучшего гола 6-го тура РФПЛ

На сайте «Советского спорта» завершилось голосование по выбору лучшего гола 6-го тура РФПЛ. Его победителем стал полузащитник «Уфы» Ондржей Ванек.

За его гол в ворота «Ростова» проголосовали 13,8% читателей. Второе место занял хавбек «Динамо» Кирилл Панченко, за его первый гол в ворота «Анжи» проголосовали 10,8% читателей. Третье место с отставанием всего в 4 голоса занял нападающий ЦСКА Витиньо, забивший победный гол в дерби со «Спартаком», – 10,7%.

Полные итоги голосования и видео всех голов тура ЗДЕСЬ.