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Алексей Марченко: Лучше всего для меня сейчас – переехать в Россию

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-защитник «Торонто» Алексей Марченко дал первое интервью после перехода в Россию, побеседовав с обозревателем «Советского спорта».

- Решение о том, чтобы выставить вас на драфт отказов, было выгодно для всех. И для «Торонто», которое выскочило за потолок зарплат, и для защитника Марченко.
-  Тут вы правы. Я обсудил тему с агентом и в семейном кругу, рассмотрел все варианты. Мы поняли, что лучше всего для продолжения карьеры – сейчас вернуться в Россию.

- Сколько шли переговоры с «Мэйпл Лифс»?
- Несколько месяцев.

- У вас был еще год действующего контракта в НХЛ.
- Как вы сказали, этот ход был выгоден «Торонто». Надеюсь, что все останутся в плюсе.

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