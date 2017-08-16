Алексей Марченко: Лучше всего для меня сейчас – переехать в Россию

Экс-защитник «Торонто» Алексей Марченко дал первое интервью после перехода в Россию, побеседовав с обозревателем «Советского спорта».

- Решение о том, чтобы выставить вас на драфт отказов, было выгодно для всех. И для «Торонто», которое выскочило за потолок зарплат, и для защитника Марченко.

- Тут вы правы. Я обсудил тему с агентом и в семейном кругу, рассмотрел все варианты. Мы поняли, что лучше всего для продолжения карьеры – сейчас вернуться в Россию.

- Сколько шли переговоры с «Мэйпл Лифс»?

- Несколько месяцев.

- У вас был еще год действующего контракта в НХЛ.

- Как вы сказали, этот ход был выгоден «Торонто». Надеюсь, что все останутся в плюсе.