Алексей Марченко: Лучше всего для меня сейчас – переехать в Россию
Экс-защитник «Торонто» Алексей Марченко дал первое интервью после перехода в Россию, побеседовав с обозревателем «Советского спорта».
- Решение о том, чтобы выставить вас на драфт отказов, было выгодно для всех. И для «Торонто», которое выскочило за потолок зарплат, и для защитника Марченко.
- Тут вы правы. Я обсудил тему с агентом и в семейном кругу, рассмотрел все варианты. Мы поняли, что лучше всего для продолжения карьеры – сейчас вернуться в Россию.
- Сколько шли переговоры с «Мэйпл Лифс»?
- Несколько месяцев.
- У вас был еще год действующего контракта в НХЛ.
- Как вы сказали, этот ход был выгоден «Торонто». Надеюсь, что все останутся в плюсе.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически