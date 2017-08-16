Алексей Марченко: В «Детройте» решили, что дальше пойдут без меня

Экс-защитник «Торонто» Алексей Марченко дал первое интервью после перехода в Россию, побеседовав с обозревателем «Советского спорта».

- Два драфта отказов за полгода – это шок для хоккеиста?

- То, что случилось сейчас – запланированная вещь. Формальность. Ну а первый драфт отказов – такое решение приняло руководство «Детройта». Я пытался повлиять на это своей игрой. Но видимо, их это не устроило.

- И с того момента все пошло наперекосяк?

- Так жестко не скажу. Но в «Ред Уингз» решили, что пойдут дальше без меня.