Алексей Марченко: Вернуться в НХЛ в 28 лет – это реально

Экс-защитник «Торонто» Алексей Марченко дал первое интервью после перехода в Россию, побеседовав с обозревателем «Советского спорта».

- Вы же все лето провели в Москве?

- Да-да. Работал с тренером с 1 июля. Занимались физподготовкой, катанием. Получили приличную нагрузку. Вместе со мной в группе трудились Дмитрий Орлов, Иван Барбашев, а еще Леша Липанов, который уезжает в лагерь НХЛ.

- Вернуться в НХЛ в 28 лет – это нормально?

- А почему нет? Все зависит от того, какой хоккей я буду показывать. Нужно держаться на высоком уровне, и тогда все будет возможно.

- Забыл вас об Олимпиаде спросить. Всех же приезжающих о Пхенчхане спрашивают.

- Надо показывать хороший хоккей, и все будет возможно. Мечта такая есть, все хотят играть на Олимпиаде. Но надо доказывать делом, а не словами.