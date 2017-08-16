Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Утрехт- : -Зенит
Футбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Марченко: Вернуться в НХЛ в 28 лет – это реально

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-защитник «Торонто» Алексей Марченко дал первое интервью после перехода в Россию, побеседовав с обозревателем «Советского спорта».

- Вы же все лето провели в Москве?
- Да-да. Работал с тренером с 1 июля. Занимались физподготовкой, катанием. Получили приличную нагрузку. Вместе со мной в группе трудились Дмитрий Орлов, Иван Барбашев, а еще Леша Липанов, который уезжает в лагерь НХЛ.

- Вернуться в НХЛ в 28 лет – это нормально?
- А почему нет? Все зависит от того, какой хоккей я буду показывать. Нужно держаться на высоком уровне, и тогда все будет возможно.

- Забыл вас об Олимпиаде спросить. Всех же приезжающих о Пхенчхане спрашивают.
- Надо показывать хороший хоккей, и все будет возможно. Мечта такая есть, все хотят играть на Олимпиаде. Но надо доказывать делом, а не словами.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Марченко: Играть мне в «Торонто» не давали и говорили «Это бизнес…»Алексей Марченко: Играть мне в «Торонто» не давали и говорили «Это бизнес…»Экс-защитник «Торонто» Алексей Марченко дал первое интервью после перехода в Россию, побеседовав с обозревателем «Советского спорта».Алексей Марченко: В «Детройте» решили, что дальше пойдут без меняЭкс-защитник «Торонто» Алексей Марченко дал первое интервью после перехода в Россию, побеседовав с обозревателем «Советского спорта».Алексей Марченко: Лучше всего для меня сейчас – переехать в РоссиюЭкс-защитник «Торонто» Алексей Марченко дал первое интервью после перехода в Россию, побеседовав с обозревателем «Советского спорта».«Марченко не закрывает дверь в НХЛ. Он туда обязательно вернется» (переход дня)«Марченко не закрывает дверь в НХЛ. Он туда обязательно вернется» (переход дня)Известный агент Дэн Мильштейн в беседе с обозревателем «Советского спорта» прокомментировал переход своего клиента Алексея Марченко в КХЛ.
Футбол
«Халл» Слуцкого уступил «Вулверхэмптону» в третьем туре Чемпионшипа
Футбол
АПОЭЛ обыграл «Славию»
Футбол
«Хоффенхайм» дома уступил «Ливерпулю»
Футбол
«Спортинг» и «Стяуа» завершили матч нулевой ничьей
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Алексей Марченко
Алексей Марченковсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости