В сферу интересов «Спартака» попал форвард «Милана»
Форвард «Милана» М’Байе Ньянг попал в сферу интересов
московского «Спартака», сообщает сайт итальянского журналиста
Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, московский клуб может предложить за
22-летнего француза от 18 до 20 миллионов евро.
Сообщается, что представители российского клуба хотят лично
договориться с игроком прежде, чем сделать официальное предложение «россонери».
В «Милан» француз перешел в 2012 году из команды «Кан» за
три миллиона евро. На сегодняшний день авторитетное издание transfermarkt.de
оценивает нападающего в 15 миллионов евро.
Вторую часть прошлого сезона М’Байе провел на правах аренды в «Уотфорде», за который сыграл 16 матчей, забил 2 мяча, отдал 2 результативные передачи и заработал 1 удаление. В общей сложности в составе «Милана» провел 79 матчей, забил 12 мячей, отдал 10 голевых пасов и заработал 8 желтых и 1 красную карточку.