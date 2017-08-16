Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Утрехт- : -Зенит
Футбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В сферу интересов «Спартака» попал форвард «Милана»

Источник:  Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Форвард «Милана» М’Байе Ньянг попал в сферу интересов московского «Спартака», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, московский клуб может предложить за 22-летнего француза от 18 до 20 миллионов евро.

Сообщается, что представители российского клуба хотят лично договориться с игроком прежде, чем сделать официальное предложение «россонери».

В «Милан» француз перешел в 2012 году из команды «Кан» за три миллиона евро. На сегодняшний день авторитетное издание transfermarkt.de оценивает нападающего в 15 миллионов евро.

Вторую часть прошлого сезона М’Байе провел на правах аренды в «Уотфорде», за который сыграл 16 матчей, забил 2 мяча, отдал 2 результативные передачи и заработал 1 удаление. В общей сложности в составе «Милана» провел 79 матчей, забил 12 мячей, отдал 10 голевых пасов и заработал 8 желтых и 1 красную карточку.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Эвертон» договорился о переходе Сигурдссона из «Суонси» за 45 миллионов фунтовПолузащитник «Суонси» Гилфи Сигурдссон станет игроком «Эвертона». Об этом сообщают британские СМИ.«Был бы видеоповтор – о нас бы никто не вспомнил». Арбитры – о работе на дерби«Был бы видеоповтор – о нас бы никто не вспомнил». Арбитры – о работе на дербиБригада Владимира Сельдякова, судившая матч ЦСКА – «Спартак», объяснила свои некоторые решения в эфире программы «Свисток».Селезнев близок к переходу в «Галатасарай»Бывший форвард «Кубани», «Днепра» и донецкого «Шахтера» Евгений Селезнев может в ближайшее время стать игроком «Галатасарая». Об этом сообщают турецкие СМИ.Серхи Роберто хочет покинуть «Барселону»Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто недоволен своим положением в команде и хочет уйти. Об этом сообщают испанские СМИ.
Футбол
«Халл» Слуцкого уступил «Вулверхэмптону» в третьем туре Чемпионшипа
Футбол
АПОЭЛ обыграл «Славию»
Футбол
«Хоффенхайм» дома уступил «Ливерпулю»
Футбол
«Спортинг» и «Стяуа» завершили матч нулевой ничьей
все новости
Милан
Миланкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
М′Байе Ньянг
М′Байе Ньянгвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы