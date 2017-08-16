В сферу интересов «Спартака» попал форвард «Милана»

Форвард «Милана» М’Байе Ньянг попал в сферу интересов московского «Спартака», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, московский клуб может предложить за 22-летнего француза от 18 до 20 миллионов евро.

Сообщается, что представители российского клуба хотят лично договориться с игроком прежде, чем сделать официальное предложение «россонери».

В «Милан» француз перешел в 2012 году из команды «Кан» за три миллиона евро. На сегодняшний день авторитетное издание transfermarkt.de оценивает нападающего в 15 миллионов евро.

Вторую часть прошлого сезона М’Байе провел на правах аренды в «Уотфорде», за который сыграл 16 матчей, забил 2 мяча, отдал 2 результативные передачи и заработал 1 удаление. В общей сложности в составе «Милана» провел 79 матчей, забил 12 мячей, отдал 10 голевых пасов и заработал 8 желтых и 1 красную карточку.

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